Deoria News: मार्ग पर गिरा पेड़ आवागमन बाधित

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बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात के चलते पिछले तीन दिन से नगर-क्षेत्र का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आंधी-बारिश के चलते धान की फसल, पेड़ के अलावा जगह-जगह बिजली के तार टूट कर गिर गये हैं।शनिवार को बारीपुर, गड़ेर, सुविखर, परसियां अजमेर के अलावा अन्य कई जगहों पर सड़क पर पेड़ और बिजली के तार टूटकर गिर जाने से सोनूघाट-बरहज मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया था।मार्ग बाधित हो जाने के कारण घंटों जाम जैसी स्थिति हो गई थी। सूचना पर विभागीय कर्मचारी हालात सामान्य करने में जुटे हुए थे। करीब एक घंटे बाद जाकर आवागमन सुलभ हो सका। संवाद