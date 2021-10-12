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Deoria News: कंपोजिट विद्यालय पयासी में ताला तोड़कर चोरी

Sat, 29 Aug 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:06 AM IST
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Theft at Composite School Payasi after breaking the lock.
भटनी। क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय पयासी में चोरों ने कमरों का ताला तोड़कर छह पंखे समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी बृहस्पतिवार सुबह विद्यालय खुलने पर हुई। इसके बाद प्रधानाध्यापिका ने थाने में शिकायत कर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
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प्रधानाध्यापिका अनिता मिश्रा ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार सुबह विद्यालय पहुंचने पर कमरों के ताले टूटे मिले। अंदर जांच करने पर छह पंखे सहित अन्य सामान गायब था।
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उन्होंने आशंका जताई कि चोर बुधवार की रात विद्यालय परिसर में घुसे और कमरों का ताला तोड़कर सामान उठा ले गए। प्रधानाध्यापिका ने पुलिस से चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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