फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Allegations of arbitrariness in the selection of the ration shop.

Deoria News: राशन की दुकान के चयन में मनमानी का आरोप

Sun, 30 Aug 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Allegations of arbitrariness in the selection of the ration shop.
खामपार। परसिया छितनी सिंह गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन को लेकर ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर मामले की जांच कराने और नियमों के अनुसार दोबारा दुकान का चयन कराने की मांग की है।
विज्ञापन

ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान के चयन के लिए गांव में कोई खुली बैठक नहीं कराई गई। इसके बावजूद एक व्यक्ति के पक्ष में गोपनीय तरीके से प्रस्ताव तैयार कर दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। ग्रामीणों ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए विरोध जताया है।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार, मामले की शिकायत पहले भी विभिन्न स्तरों पर की गई थी। आरोप है कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने मनमाने तरीके से रिपोर्ट लगाकर उच्चाधिकारियों को भेज दी। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में खुली बैठक कराकर दुकान का दोबारा चयन कराने की मांग की है। शिकायत करने वालों में सोनू कुमार, चतुरानन, विद्यानंद, लालबाबू, संजय यादव और राम इकबाल समेत अन्य ग्रामीण शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed