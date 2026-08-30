Deoria News: राशन की दुकान के चयन में मनमानी का आरोप

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ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान के चयन के लिए गांव में कोई खुली बैठक नहीं कराई गई। इसके बावजूद एक व्यक्ति के पक्ष में गोपनीय तरीके से प्रस्ताव तैयार कर दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। ग्रामीणों ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए विरोध जताया है।ग्रामीणों के अनुसार, मामले की शिकायत पहले भी विभिन्न स्तरों पर की गई थी। आरोप है कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने मनमाने तरीके से रिपोर्ट लगाकर उच्चाधिकारियों को भेज दी। ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में खुली बैठक कराकर दुकान का दोबारा चयन कराने की मांग की है। शिकायत करने वालों में सोनू कुमार, चतुरानन, विद्यानंद, लालबाबू, संजय यादव और राम इकबाल समेत अन्य ग्रामीण शामिल हैं।