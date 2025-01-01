Deoria News: भागलपुर मेंं बढ़ने लगा सरयू का जलस्तर
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 02 Sep 2026 12:46 AM IST
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भागलपुर। सरयू नदी का जलस्तर सोमवार की रात में स्थिर होने के बाद मंगलवार से फिर बढ़ने लगा है। शाम को नदी तुर्तिपार गेज पर खतरे के निशान से तीन सेंटमीटर ऊपर बह रही थी।
नदी में हो रहे उतार-चढ़ाव ने तटवर्ती गांवों के लोगों को सकते में डाल रखा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार की शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.04 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। अगले 24 घंटे में आयोग ने नदी के जलस्तर में वृद्धि का अनुमान लगाया है।
केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कर्मचारियों को गेज पर निगरानी रखने को कहा गया है।
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नदी में हो रहे उतार-चढ़ाव ने तटवर्ती गांवों के लोगों को सकते में डाल रखा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार की शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.04 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। अगले 24 घंटे में आयोग ने नदी के जलस्तर में वृद्धि का अनुमान लगाया है।
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केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कर्मचारियों को गेज पर निगरानी रखने को कहा गया है।
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