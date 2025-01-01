Deoria News: भागलपुर मेंं बढ़ने लगा सरयू का जलस्तर

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नदी में हो रहे उतार-चढ़ाव ने तटवर्ती गांवों के लोगों को सकते में डाल रखा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार की शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.04 मीटर रिकाॅर्ड किया गया। अगले 24 घंटे में आयोग ने नदी के जलस्तर में वृद्धि का अनुमान लगाया है।केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कर्मचारियों को गेज पर निगरानी रखने को कहा गया है।