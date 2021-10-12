विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांधी चौक से तहसील होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाने वाले प्रमुख मार्ग पर सुबह लगने वाली सब्जी मंडी लंबे समय से जाम का कारण बनी हुई थी। रेलवे की दुकानों के सामने सड़क की पटरी पर सब्जी की दुकानें लगने और भारी वाहनों के खड़े होने से रास्ता संकरा हो जाता था। सुबह चार से आठ बजे तक यहां वाहनों की लंबी कतार लगती थी। इससे रेलवे स्टेशन, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, ग्राम न्यायालय और अस्पताल जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी।लगातार जाम की समस्या और वृद्ध कलाधर मणि त्रिपाठी की मौत के बाद यातायात व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती दिखाई। 25 दुकानदारों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने की चेतावनी दी गई। साथ ही, प्रचार वाहन से नगर में एलान कराकर स्पष्ट किया गया कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर जुर्माना वसूला जाएगा और जबरिया अतिक्रमण हटाया जाएगा।प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शनिवार को भी सड़क पर सब्जी की दुकानें नहीं लगी थीं। रविवार को दूसरे दिन भी स्थिति कायम रही। दुकानदारों के पुरानी मंडी में पहुंचने से वहां खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। सड़क खाली रहने से राहगीरों को आवागमन में राहत मिली। हालांकि लोगों का कहना है कि इस व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए प्रशासन को नियमित निगरानी करनी होगी। केवल कुछ दिनों की सख्ती के बाद फिर पुरानी स्थिति लौट आई तो जाम की समस्या दोबारा खड़ी हो सकती है।...अतिक्रमण को लेकर काफी दिक्कतें होती थीँ। अतिक्रमण हटने के बाद आवागमन में सुविधा मिलेगी। अब रेलवे स्टेशन व अस्पताल आने-जाने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी- रमाकांत मिश्र भोला...प्रशासन को अतिक्रमण वाले स्थान पर नियमित पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पुन: अतिक्रमण न हो सके। कई बार अतिक्रमण हटाया गया मगर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया।- नवीन तिवारी...कोटअब निर्धारित स्थान पर अब दुकाने लगाई जाएंगी। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यवसायी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगीक्षितिज द्विवेदी एसडीएम सलेमपुर