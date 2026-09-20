Deoria News: तहसील बार के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
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देवरिया। तहसील बार एसोसिएशन ने शनिवार को तहसील की समस्याओं को लेकर परिसर में बैठक की। इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया।
बार के अध्यक्ष युगुल किशोर तिवारी ने कहा कि तहसील में व्याप्त अनियमितता की अधिवक्ताओं ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसील न्यायालय में नए वादों को भी पोर्टल पर समय से दर्ज नहीं किया जाता है।
सदर तहसील के 705 गांवों में से लगभग आधे गांवों की खतौनी को लॉक दिखाकर तथा समय से पत्रावलियों का निस्तारण न होने के कारण अधिवक्ता और वादकारियों काे बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है।
इस विरोध प्रदर्शन में राकेश कुमार शाही, अजय कुमार, शशिभूषण पांडेय, सामंत कुमार मिश्रा, राजाराम, रामछबिला, अरविन्द गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता, राधेश्याम पटेल आदि शामिल रहे।
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बार के अध्यक्ष युगुल किशोर तिवारी ने कहा कि तहसील में व्याप्त अनियमितता की अधिवक्ताओं ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसील न्यायालय में नए वादों को भी पोर्टल पर समय से दर्ज नहीं किया जाता है।
सदर तहसील के 705 गांवों में से लगभग आधे गांवों की खतौनी को लॉक दिखाकर तथा समय से पत्रावलियों का निस्तारण न होने के कारण अधिवक्ता और वादकारियों काे बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है।
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इस विरोध प्रदर्शन में राकेश कुमार शाही, अजय कुमार, शशिभूषण पांडेय, सामंत कुमार मिश्रा, राजाराम, रामछबिला, अरविन्द गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता, राधेश्याम पटेल आदि शामिल रहे।
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