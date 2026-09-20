Deoria News: पुरानी रंजिश में मारपीट करने का आरोप

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पीड़ित के अनुसार, छह अगस्त की सुबह करीब आठ बजे वह अपने दरवाजे के पास सड़क किनारे स्थित निजी हैंडपंप पर नहा रहा था। इसी दौरान पोखरभिंडा निवासी पुन्नू चौहान वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। समझाने के बाद वह वहां से चला गया।आरोप है कि कुछ देर बाद पुन्नू चौहान अपने पिता भरत चौहान और मां गुड्डी देवी के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद