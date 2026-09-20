Deoria News: भाटपाररानी में बस अड्डा बनाने की मांग

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पत्र में उन्होंने कहा है कि भाटपाररानी की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। यहां से जनपद और मंडल मुख्यालय के लिए कोई बस नहीं है। बिहार सीमा से लेकर भाटपाररानी क्षेत्र के लोग टुकड़ों में यात्रा कर जनपद व मंडल मुख्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में यहां बस स्टैंड स्थापित करना जनहित में बहुत जरूरी है। संवाद

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भाटपाररानी। जिला पंचायत क्षेत्र भाटपाररानी दक्षिणी से महिला जिला पंचायत सदस्य/प्रशासक पिंकी देवी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर भाटपाररानी में एक बस स्टैंड बनाने की मांग की है। उन्होंने बंगरा बाजार में हल्दी पर आधारित हल्दी उद्योग लगवाने की भी मांग की है।