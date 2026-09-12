Deoria News: छात्र को रास्ते में घेरकर पीटा, तीन पर प्राथमिकी दर्ज

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कोतवाली क्षेत्र के मुंडेरा मल्ल गांव निवासी प्रियांशु सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह इंटर का छात्र है। 10 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे वह घर से महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज देवरिया पढ़ने जा रहा था। रास्ते में दुर्गविजय सिंह के घर के सामने तीन लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और पीटकर घायल कर दिया।

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देवरिया। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के इंटर के छात्र को रास्ते में तीन लोगों ने घेरकर पीट दिया। छात्र ने एक आरोपी की पहचान रुच्चापार निवासी सत्यम यादव के रूप में की है, जबकि उसके साथ मौजूद दो अन्य लोगों को वह पहचान नहीं सका। आरोप है कि मारपीट के बाद तीनों ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। छात्र की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।