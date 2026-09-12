Deoria News: मेन लाइन में खराबी, छह घंटे गुल रही बिजली

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उपकेंद्र खुखुंदू से चार फिडरों के माध्यम से 10-12 कस्बों समेत ढाई सौ गांवों की बिजली आपूर्ति की जाती है। सुबह करीब 10 बजे मेन लाइन में खराबी आने से उपकेंद्र की आपूर्ति बंद हो गई। इससे पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। अवर अभियंता सोनू प्रसाद का कहना है कि मेन लाइन में खराबी आने से आपूर्ति प्रभावित हुई थी। फाॅल्ट को दुरुस्त कराकर आपूर्ति बहाल करा दी गई है। संवाद

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खुखुंदू। मेन लाइन में खराबी के चलते शुक्रवार को दिन में ढाई सौ गांवों की बिजली करीब छह घंटे तक गुल रही। निगम कर्मियों ने पेट्रोलिंग कर फाॅल्ट खोजना शुरू तो सलेमपुर के पास मिला। फॉल्ट दुरुस्त कर शाम को आपूर्ति बहाल कराई गई। उमस भरी गर्मी में लंबे समय तक बिजली कटौती होने से लोग परेशान रहे।