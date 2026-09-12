Deoria News: मंडलीय कबड्डी ट्रायल में बीआरडी इंटर कॉलेज की तीन छात्राओं का चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 12 Sep 2026 12:55 AM IST
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बघौचघाट। बीआरडी इंटर कॉलेज ओलीपट्टी की तीन छात्राओं ने मंडलीय स्तर के कबड्डी ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। छात्राओं की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।
गोरखपुर में शुक्रवार को आयोजित मंडलीय ट्रायल में अंजू गुप्ता, खुशबू गुप्ता एवं अनीता प्रसाद का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। तीनों खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन, फिटनेस और खेल कौशल से चयनकर्ताओं को प्रभावित करते हुए देवरिया जनपद का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया।
चयनित खिलाड़ी 15 से 17 सितंबर तक सहारनपुर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में देवरिया की ओर से मैदान में उतरेंगी। विद्यालय के कबड्डी प्रशिक्षक मोहम्मद इजहार के मार्गदर्शन में छात्राएं नियमित अभ्यास कर रही हैं।
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गोरखपुर में शुक्रवार को आयोजित मंडलीय ट्रायल में अंजू गुप्ता, खुशबू गुप्ता एवं अनीता प्रसाद का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। तीनों खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन, फिटनेस और खेल कौशल से चयनकर्ताओं को प्रभावित करते हुए देवरिया जनपद का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया।
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चयनित खिलाड़ी 15 से 17 सितंबर तक सहारनपुर में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में देवरिया की ओर से मैदान में उतरेंगी। विद्यालय के कबड्डी प्रशिक्षक मोहम्मद इजहार के मार्गदर्शन में छात्राएं नियमित अभ्यास कर रही हैं।
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