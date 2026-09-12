Deoria News: मंडलीय कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 12 Sep 2026 12:56 AM IST
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देवरिया। रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम, देवरिया में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया की मेजबानी में मंडलीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 14, 17 एवं 19 वर्षीय बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथियों सह जिला विद्यालय निरीक्षक विजय कुमार राय, राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र आदि ने किया। प्रतियोगिता के
45 किलो ग्राम भार वर्ग रोशन गोरखपुर प्रथम, रोशन कुमार राजभर देवरिया द्वितीय स्थान पर रहे। 48 किलो ग्राम भार वर्ग रोहित गोरखपुर प्रथम और 51 किलो ग्राम भार वर्ग इब्राम गोरखपुर प्रथम, राहुल गुप्ता देवरिया द्वितीय और कर्मधीर कुशीनगर तृतीया स्थान पर रहे। 55 किलो ग्राम भार वर्ग में पवन कुशीनगर प्रथम,
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हिमांशु मणि देवरिया द्वितीय, गोपाल महाराजगंज और विशाल गोरखपुर तृतीय स्थान पर रहे। 60 किलो ग्राम भार वर्ग में अरुण गुप्ता गोरखपुर प्रथम, राज साहनी देवरिया द्वितीय और अंकुर कुशवाहा कुशीनगर तृतीया स्थान पर रहे।
71 किलो ग्राम भार वर्ग श्लोक यादव गोरखपुर प्रथम, प्रिंस यादव देवरिया द्वितीय और 80 किलो ग्राम भार वर्ग
विवेक चौहान प्रथम गोरखपुर प्रथम और साहिल कुमार द्वितीय देवरिया व फैसल अली महाराजगंज तृतीय स्थान पर रहे।
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कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथियों सह जिला विद्यालय निरीक्षक विजय कुमार राय, राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र आदि ने किया। प्रतियोगिता के
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45 किलो ग्राम भार वर्ग रोशन गोरखपुर प्रथम, रोशन कुमार राजभर देवरिया द्वितीय स्थान पर रहे। 48 किलो ग्राम भार वर्ग रोहित गोरखपुर प्रथम और 51 किलो ग्राम भार वर्ग इब्राम गोरखपुर प्रथम, राहुल गुप्ता देवरिया द्वितीय और कर्मधीर कुशीनगर तृतीया स्थान पर रहे। 55 किलो ग्राम भार वर्ग में पवन कुशीनगर प्रथम,
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हिमांशु मणि देवरिया द्वितीय, गोपाल महाराजगंज और विशाल गोरखपुर तृतीय स्थान पर रहे। 60 किलो ग्राम भार वर्ग में अरुण गुप्ता गोरखपुर प्रथम, राज साहनी देवरिया द्वितीय और अंकुर कुशवाहा कुशीनगर तृतीया स्थान पर रहे।
71 किलो ग्राम भार वर्ग श्लोक यादव गोरखपुर प्रथम, प्रिंस यादव देवरिया द्वितीय और 80 किलो ग्राम भार वर्ग
विवेक चौहान प्रथम गोरखपुर प्रथम और साहिल कुमार द्वितीय देवरिया व फैसल अली महाराजगंज तृतीय स्थान पर रहे।