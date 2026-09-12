Deoria News: गोशाला में घुसा अजगर, मची खलबली

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राघोपुर निवासी दीनदयाल यादव के गोशाला में देर रात अचानक अजगर दिखाई दिया। परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर बोरे में सुरक्षित रखा। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे तक इंतजार के बाद ग्रामीणों ने अजगर को आबादी से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। संवाद

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रामपुर कारखाना। बृहस्पतिवार की देर रात रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में एक अजगर गोशाला में घुस गया। उसे देखकर पशुपालक परिवार में अफरा-तफरी मच गई।