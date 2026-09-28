Deoria News: तेल डिपो की पाइपलाइन से पेट्रोल रिसने की चर्चा, अफसरों ने बताया जंग लगी मिट्टी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 28 Sep 2026 12:22 AM IST
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बैतालपुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बैतालपुर तेल डिपो से जुड़ी पाइपलाइन में रविवार की देर शाम पेट्रोल रिसने की सूचना से आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। देवरिया-गोरखपुर मुख्य मार्ग के किनारे सड़क के बीच से गुजर रही पाइपलाइन के पास रात करीब आठ बजे ग्रामीणों ने पेट्रोल जैसा पदार्थ रिसता देखा। सूचना मिलते ही डिपो के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है।
ग्रामीणों के अनुसार, पाइपलाइन के आसपास पदार्थ रिसता दिखाई देने पर उन्होंने तत्काल डिपो अधिकारियों को सूचना दी। उग्रसेन गुप्ता, धनपाल मणि, चंद्रशेखर गुप्ता और शेषनाथ गुप्ता ने बताया कि पाइपलाइन सड़क किनारे से गुजर रही है और वहां लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में किसी भी तरह का रिसाव गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ग्रामीणों ने पाइपलाइन की जांच कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की।
डिपो अधिकारियों के अनुसार, बारिश के कारण पाइपलाइन के आसपास जंग लगने और मिट्टी जमा होने से ऐसी स्थिति दिखाई दी। मौके पर पेट्रोल के खतरनाक रिसाव जैसी स्थिति नहीं मिली। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आवश्यक सावधानी बरतने का भरोसा दिया।
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ग्रामीणों के अनुसार, पाइपलाइन के आसपास पदार्थ रिसता दिखाई देने पर उन्होंने तत्काल डिपो अधिकारियों को सूचना दी। उग्रसेन गुप्ता, धनपाल मणि, चंद्रशेखर गुप्ता और शेषनाथ गुप्ता ने बताया कि पाइपलाइन सड़क किनारे से गुजर रही है और वहां लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में किसी भी तरह का रिसाव गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ग्रामीणों ने पाइपलाइन की जांच कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की।
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डिपो अधिकारियों के अनुसार, बारिश के कारण पाइपलाइन के आसपास जंग लगने और मिट्टी जमा होने से ऐसी स्थिति दिखाई दी। मौके पर पेट्रोल के खतरनाक रिसाव जैसी स्थिति नहीं मिली। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आवश्यक सावधानी बरतने का भरोसा दिया।
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