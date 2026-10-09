एसआईआर पर संजय सिंह का बड़ा आरोप: विपक्षी समर्थकों के काटे गए वोट, सीईसी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

देवरिया में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के जरिए सरकार ने विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों को दोबारा जोड़ा जाना चाहिए और सीईसी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

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