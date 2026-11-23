Deoria News: बकाया भुगतान न होने पर सड़कों पर उतरेंगे मजदूर
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 23 Nov 2026 01:00 AM IST
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गौरी बाजार। बंद चीनी मिल परिसर गौरी बाजार में मजदूरों व किसानों की एक बैठक रविवार को हुई। इसमें बकाया भुगतान न होने पर सड़क पर उतरने का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया।
बैठक में मजदूर नेता ऋषिकेश यादव ने कहा कि वर्षों से किसानों व मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर लगातार शासन प्रशासन से मांग किया जा रहा है। न होने पर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। 23 अक्तूबर को जिलाधिकारी देवरिया को हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित हुआ है कि 3 महीने के अंदर बकाए राशि का भुगतान किया जाए मगर प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली। संवाद
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बैठक में मजदूर नेता ऋषिकेश यादव ने कहा कि वर्षों से किसानों व मजदूरों के बकाया भुगतान को लेकर लगातार शासन प्रशासन से मांग किया जा रहा है। न होने पर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। 23 अक्तूबर को जिलाधिकारी देवरिया को हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित हुआ है कि 3 महीने के अंदर बकाए राशि का भुगतान किया जाए मगर प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली। संवाद
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