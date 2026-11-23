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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने वर्ष 2016 से अब तक की 51 आंशिक लंबित विवेचनाओं की प्रगति जानी। विवेचकों से देरी के कारण पूछे और साक्ष्यों के आधार पर जल्द निस्तारण करने को कहा। संवाद

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देवरिया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडेय ने रविवार को सदर कोतवाली में अर्दली रूम कर 51 लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। इस दौरान तीन विवेचनाओं का निस्तारण कराया। शेष विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।