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संजय कुमार रेड्डी ने 12 दिसंबर 2023 को कार्यभार संभाला था। करीब 35 महीने तक उन्होंने नगर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाली। विज्ञापन

उनके कार्यकाल में कई आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश हुआ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब प्रद्युम्न सिंह के कार्यभार संभालने के बाद यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। संवाद संजय कुमार रेड्डी ने 12 दिसंबर 2023 को कार्यभार संभाला था। करीब 35 महीने तक उन्होंने नगर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाली।उनके कार्यकाल में कई आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश हुआ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब प्रद्युम्न सिंह के कार्यभार संभालने के बाद यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। संवाद

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देवरिया। जिले में करीब तीन साल बाद सीओ सिटी के पद पर बदलाव हुआ है। रविवार को जारी तबादला सूची में सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी का स्थानांतरण गैर जनपद कर दिया गया। उनकी जगह बहराइच में तैनात रहे प्रद्युम्न सिंह को देवरिया का नया सीओ सिटी बनाया गया है।