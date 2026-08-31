Deoria News: ट्रेनों में अपराध रोकने को आरपीएफ और जीआरपी ने किया निरीक्षण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:24 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:24 AM IST
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भटनी। ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रविवार को आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर सघन निरीक्षण किया। टीम ने स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
इस दौरान जवानों ने यात्रियों से बातचीत कर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। ट्रेनों में भी यात्रियों के सामान और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर यात्रियों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई गई। आरपीएफ कमांडेंट छपरा पंकज चुघ ने बताया कि लगातार ट्रेनों में चोरी की घटना को रोकने को आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से काम कर रही है।
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इस दौरान जवानों ने यात्रियों से बातचीत कर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। ट्रेनों में भी यात्रियों के सामान और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर यात्रियों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई गई। आरपीएफ कमांडेंट छपरा पंकज चुघ ने बताया कि लगातार ट्रेनों में चोरी की घटना को रोकने को आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से काम कर रही है।
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