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Deoria News: एससी-एसटी एक्ट का वारंटी गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 12:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 12:31 AM IST
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Person wanted under SC/ST Act arrested
देवरिया। एससी-एसटी एक्ट के मामले में लंबे समय से वांछित वारंटी को कोतवाली पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी जावेद निवासी विजय टाकीज के पीछे गरुणपार, थाना कोतवाली देवरिया का रहने वाला है। सदर कोतवाल शशिभूषण राय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत से उसके खिलाफ वारंट जारी था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वह वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संवाद
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