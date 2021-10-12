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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   One dead, companion injured in collision between two bikes

Deoria News: दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत, साथी घायल

Thu, 05 Nov 2026 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 05 Nov 2026 01:14 AM IST
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One dead, companion injured in collision between two bikes
भटनी। थाना क्षेत्र के पुरना छापर गांव के पास बुधवार की रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया। दूसरी बाइक का चालक मौके से भाग गया। पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी है। भटनी थाना क्षेत्र के जिरासो गांव निवासी ओमप्रकाश सिंह (55) गांव के साथी राजेश कुमार सिंह (50) के साथ बनकटा शिव गांव जा रहे थे।
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रात करीब आठ बजे पुरना छापर गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में ओमप्रकाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां ओमप्रकाश को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में एक शख्स की मौत हुई है। भागे बाइक चालक की पहचान की जा रही है।
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