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Deoria News: अधिवक्ता पर हमले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 05 Nov 2026 01:11 AM IST
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Father and son arrested for attack on advocate
देवरिया। शहर में मंगलवार की शाम अधिवक्ता सुधाकर पांडेय पर हमले के मामले में कोतवाली पुलिस ने बुधवार को आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपियों की पहचान साकेत नगर निवासी आलोक मिश्र और उसके पिता रामनगीना के रूप में हुई। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल स्टील का डल्लू भी बरामद किया है। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि अधिवक्ता सुधाकर पांडेय शाम करीब 5:50 बजे एसएसबीएल इंटर कॉलेज के पास से दूध लेकर घर लौट रहे थे।

रास्ते में आलोक मिश्र और उसके पिता रामनगीना ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि आलोक ने उनके सिर पर कठोर वस्तु से कई वार किए, जबकि रामनगीना ने उन्हें पकड़ रखा था। हमले में अधिवक्ता लहूलुहान हो गए। बुधवार को प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय के ने दोनों को कोऑपरेटिव चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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