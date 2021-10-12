Deoria News: आईफोन और मंगलसूत्र छिनैती का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मालवीय रोड निवासी अमन ने 30 सितंबर को कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी।उन्होंने बताया था कि मालवीय रोड पर बाइक सवार उनका आईफोन छीनकर भाग गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। दूसरी घटना 27 अक्तूबर को गौरी बाजार-रुद्रपुर मार्ग पर हुई थी। बाइक सवार दो लोगों ने महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया था।महिला के भाई की शिकायत पर गौरी बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच के बाद सुरौली थाना क्षेत्र के नगउर निवासी 20 वर्षीय मुलायम निषाद समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।उनके पास से करीब 20 हजार रुपये कीमत का वीवो वाई-400, करीब 15 हजार रुपये कीमत का सैमसंग गैलेक्सी एफ-13 और पांच हजार रुपये बरामद हुए।