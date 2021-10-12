फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   10-year sentence for person convicted of culpable homicide not amounting to murder

Deoria News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 05 Nov 2026 01:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
10-year sentence for person convicted of culpable homicide not amounting to murder
देवरिया। पुरानी रंजिश में रामप्रीत निषाद की जान लेने के मामले में चार साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने दोषी विजय बहादुर विश्वकर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

दूसरी दोषी ममता विश्वकर्मा को दो साल की परिवीक्षा पर रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियोजन के अनुसार, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 24 अगस्त 2021 की शाम पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि विजय बहादुर और उसके साथियों ने रामप्रीत निषाद को घेरकर लाठी-डंडे और लोहे की वस्तु से हमला किया।
विज्ञापन

सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगने से रामप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई थी।मृतक की पत्नी सुदामी देवी की तहरीर पर पुलिस ने विजय बहादुर, ममता समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। साक्ष्यों के आधार पर विजय बहादुर को दोषी ठहराया गया। उस पर गैरइरादतन हत्या में 40 हजार, जबकि अन्य धाराओं में 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ममता को 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed