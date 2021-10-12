Deoria News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा

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दूसरी दोषी ममता विश्वकर्मा को दो साल की परिवीक्षा पर रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियोजन के अनुसार, रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 24 अगस्त 2021 की शाम पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि विजय बहादुर और उसके साथियों ने रामप्रीत निषाद को घेरकर लाठी-डंडे और लोहे की वस्तु से हमला किया।सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगने से रामप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई थी।मृतक की पत्नी सुदामी देवी की तहरीर पर पुलिस ने विजय बहादुर, ममता समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। साक्ष्यों के आधार पर विजय बहादुर को दोषी ठहराया गया। उस पर गैरइरादतन हत्या में 40 हजार, जबकि अन्य धाराओं में 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ममता को 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। संवाद