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Deoria News: वायरल संक्रमण और आई फ्लू के मरीज बढ़े

Sun, 20 Sep 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 20 Sep 2026 12:10 AM IST
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Number of patients with viral infections and eye flu rises.
रुद्रपुर- सीएचसी में मरीजों की जांच करते चिकित्सक
रुद्रपुर। बारिश और बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण और आई फ्लू तेज़ी से फैल रहा है। सीएचसी में वायरल से संक्रमित और आई फ्लू के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है।
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रोजाना 30 से 40 मरीज लाल आंखें, पानी आना, जलन और सूजन का इलाज कराने पहुंच रहे है। शनिवार को ओपीडी में करीब 300 मरीजों में से आधे से अधिक वायरल और कंजंक्टिवाइटिस के मरीज शामिल रहे। शनिवार को ओपीडी में तैनात चिकित्सक डॉ. अनुपम दूबे, डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. एचएम पांडेय मौजूद थे। इन डॉक्टरों ने बताया कि वायरल से सबसे अधिक बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। नियमित दवा और बचाव से वायरल बुखार जल्द नियंत्रित हो रहा है।
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सीएचसी अधीक्षक डॉ. बीबी सिंह ने बताया कि आई फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिन्हें आई फ्लू की शिकायत है वे घर के सदस्यों से दूर रहे और चश्मे का प्रयोग करें। आंखों को अच्छे से साफ करके डॉक्टरों के अनुसार समय-समय पर जांच और उपचार कराएं।
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