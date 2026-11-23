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भटनी रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। सहालग के कारण इन दिनों ट्रेनों में आरक्षित सीटों की मांग बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। कई यात्रियों को टिकट बुक कराने के बाद भी प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ रहा है। वहीं नो रूम होने से कुछ ट्रेनों में टिकट बुकिंग का विकल्प भी नहीं मिल रहा है।यात्रियों का कहना है कि परिवार के साथ यात्रा करने के लिए एक साथ सीट मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग बसों और निजी वाहनों से सफर करने की योजना बना रहे हैं। कुछ यात्री कन्फर्म टिकट और जगह के लिए वाराणसी और गोरखपुर आदि स्टेशनों से ट्रेन पकड़ रहे हैं। रविवार को मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस और गुजरात जाने वाली अहमदाबाद एक्सप्रेस के जनरल बोगियों के अलावा स्लीपर कोच में भी काफी भीड़ देखी गई।सहालग के चलते ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों ने रेलवे से अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के संचालन की मांग की है। स्टेशन अधीक्षक मनोज पांडेय ने बताया कि छठ त्योहार के बाद और सहालग के चलते ट्रेनों में भीड़ बढ़ी है।..काशी एक्सप्रेस चार घंटे विलंब से पहुंचीमुंबई-गोरखपुर काशी एक्सप्रेस चार घंटे, मुंबई-छपरा एक्सप्रेस पांच घंटे, हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दो घंटे, अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस दो घंटे, सहरसा-अमृतसर गरीब रथ दो घंटे और अयोध्याधाम-भटनी पैसेंजर दो घंटे विलंब से भटनी रेलवे स्टेशन पहुंचीं। ट्रेनों के विलंब से पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।