Deoria News: बंदर ने बच्ची को काटा, चेहरे और कान पर गहरे घाव
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 27 Aug 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
तरकुलवा। बसंतपुर धूसी में मंगलवार को बंदर ने आठ वर्षीय बच्ची को काटकर जख्मी कर दिया। उसके कान और चेहरे पर गहरे जख्म हो गए। बच्ची का इलाज कॉलेज देवरिया में चल रहा है। अशोक नगर बसंतपुर धूसी निवासी प्रीति घर के पास खेल रही थी। इस बीच बंदर ने हमला कर दिया और उसके चेहरे और कान को काटकर लहूलुहान कर दिया। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग लाठी-डंडा लेकर मौके पर पहुंचे तो बंदर उसे छोड़कर भाग गया। संवाद
विज्ञापन