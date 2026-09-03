Deoria News: झाड़ियो में रखी 15 लीटर कच्ची बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 12:35 AM IST
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पैकौली। आबकारी विभाग की टीम ने सुरौली थाना क्षेत्र के सुकई परसिया कोइलगढ़हा में दबिश दी। आबकारी निरीक्षक मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने संदिग्ध स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान झाड़ियों में छिपाकर रखी करीब 15 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। टीम ने मौके पर करीब 650 किलोग्राम लहन नष्ट कराया। आबकारी विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में खलबली मच गई है। आबकारी निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने बताया कि कच्ची शराब मामले में एक अज्ञात शख्स पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संवाद
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