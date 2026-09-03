Deoria News: निजी वीडियो वायरल करने का आरोप

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पीड़िता का आरोप है कि उसके मोबाइल में मौजूद निजी वीडियो को उसकी अनुमति के बिना देखा गया और रिकॉर्ड कर वायरल किया गया। वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने के बाद उसने मामले की शिकायत सलेमपुर पुलिस से की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। संवाद

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सलेमपुर। मोबाइल फोन में खराबी आने पर उसे ठीक कराने के लिए देना एक युवती को भारी पड़ गया। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसने अपना मोबाइल फोन का स्पीकर बनवाने के लिए दिया था। इसी दौरान अंकित नाम के युवक ने उसके मोबाइल में मौजूद निजी वीडियो देख लिया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।