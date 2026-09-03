Deoria News: घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप

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बरहज। पुराना बरहज वार्ड में बुधवार को सगे भाइयों में मारपीट करने का मामला सामने आया है। एक पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है। पुराना बरहज वार्ड नंबर 21 निवासी रिजवान अंसारी ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि छोटे भाई और उनके परिवार के लोग ने मां पर हमला कर दिया। विरोध करने पर सभी ने मारपीट कर घायल कर दिया। थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। संवाद