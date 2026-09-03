फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   BJP's victory in the elections will be assured

Deoria News: बूथ मजबूत होगा तो चुनाव में भाजपा की जीत होगी सुनिश्चित

Thu, 03 Sep 2026 12:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
BJP's victory in the elections will be assured
बरियारपुर। भाजपा की बैठक बुधवार को महुआपाटन स्थित खाकी बाबा मंदिर परिसर में हुई। इसमें मंडल कार्यसमिति सत्यापन एवं बूथ कार्यसमिति सत्यापन का कार्य किया गया।
विज्ञापन

बैठक का शुभारंभ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया। मुख्य अतिथि मंडल प्रवासी एवं भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्र ने कहा कि किसी भी चुनाव में जीत का रास्ता बूथ से होकर गुजरता है। इसलिए बूथ समितियों को मजबूत और सक्रिय बनाना संगठन की प्राथमिकता है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से मंडल और बूथ कार्यसमिति को सशक्त बनाने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और मनोयोग से सत्यापन कार्य को पूरा करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाए।
पवन मिश्र ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed