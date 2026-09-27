Deoria News: बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, किशोर हिरासत में

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परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बच्ची को लेकर मां रात में ही अस्पताल गई और उसका प्राथमिक उपचार कराया। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार की देर रात अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने भी गांव पहुंचकर मामले की जानकारी ली। विज्ञापन

सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि पीड़ित और आरोपी नाबालिग हैं और दोनों पड़ोसी हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बच्ची को लेकर मां रात में ही अस्पताल गई और उसका प्राथमिक उपचार कराया। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार की देर रात अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने भी गांव पहुंचकर मामले की जानकारी ली।सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि पीड़ित और आरोपी नाबालिग हैं और दोनों पड़ोसी हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अन्य विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।

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खामपार। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोर पर छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शुक्रवार की देर शाम हुई घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे। आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे पुलिस हिरासत में लिया गया है। पीड़िता की मां के अनुसार, शुक्रवार की शाम वह अपने धान के खेत की तरफ गई थी। घर में छह वर्षीय बच्ची अकेली थी। आरोप है कि इस दौरान पड़ोसी किशोर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद खून से लथपथ बच्ची को छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद जब वह पहुंची तो बच्ची की हालत देखकर शोर मचाया। आसपास के लोग जुटे तो बच्ची ने आरोपी का नाम बताया।