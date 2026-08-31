Deoria News: इलाज के दौरान घायल युवक की मौत

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बताया जा रहा है कि पिछले मंगलवार को कुंडौली निवासी सोनू मद्धेशिया बाईक से रेवली की तरफ जा रहा था। वह सभी बढ़या हरदो-रेवली मार्ग पर मनोगीर बाबा के पास पहुंचा था कि उसकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गई। इस घटना में वह घायल हो गया। लोगों ने सीएचसी लार पहुंचाया जहां डाक्टरों ने मेडिकल काॅलेज देवरिया भेज दिया। युवक की हालत में सुधार नहीं हुआ तो परिजन उसे गोरखपुर के निजी अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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चनुकी। छह दिन पहले बिजली पोल से टकराने के बाद घायल युवक की इलाज के दौरान शनिवार की रात मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परिजन में चीख पुकार मच गई। परिजन ने शव का अंतिम संस्कार भागलपुर घाट पर किया।