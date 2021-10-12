Deoria News: गोरखपुर में मिलीं लापता दोनों किशोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 02 Sep 2026 12:43 AM IST
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देवरिया। भलुअनी थाना क्षेत्र से लापता 14 और 17 वर्ष की दोनों किशोरियों को पुलिस ने सात घंटे के भीतर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल खोज लिया। दोनों को भलुअनी थाने लाकर जरूरी कार्रवाई के बाद परिजन को सौंप दिया गया।
31 अगस्त को दोनों के घर से लापता होने की सूचना भलुअनी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मोबाइल नंबरों के आधार पर लोकेशन की जानकारी जुटाई तो दोनों के गोरखपुर में होने का पता चला। इसके बाद भलुअनी पुलिस टीम गोरखपुर पहुंची और जीआरपी के साथ तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, दोनों किशोरियां गोरखपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना क्षेत्र में मिलीं। संवाद
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31 अगस्त को दोनों के घर से लापता होने की सूचना भलुअनी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मोबाइल नंबरों के आधार पर लोकेशन की जानकारी जुटाई तो दोनों के गोरखपुर में होने का पता चला। इसके बाद भलुअनी पुलिस टीम गोरखपुर पहुंची और जीआरपी के साथ तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, दोनों किशोरियां गोरखपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना क्षेत्र में मिलीं। संवाद
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