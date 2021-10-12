Deoria News: कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन का चुनाव 15 को
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 02 Sep 2026 12:48 AM IST
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देवरिया। जिला कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। एल्डर्स कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 15 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। इससे पहले पांच सितंबर को नामांकन और सात सितंबर को नाम वापसी व नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन उमेश नारायण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसोसिएशन का चुनाव कराने पर सहमति बनी। कमेटी ने कहा कि जिला कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका है। इसे देखते हुए वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। संवाद
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एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन उमेश नारायण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसोसिएशन का चुनाव कराने पर सहमति बनी। कमेटी ने कहा कि जिला कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका है। इसे देखते हुए वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। संवाद
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