Deoria News: दहेज हत्या के आरोप में पति और सास गिरफ्तार

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नवविवाहिता के भाई मंसी बीन निवासी भिसवा खालसा, थाना भोरे, जिला गोपालगंज (बिहार) ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि उसकी बहन चांदमती की शादी 13 मई 2026 को डेहरी गांव निवासी सोनू साहनी के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। विज्ञापन

भाई ने आरोप लगाया कि शनिवार को उसकी बहन की हत्या कर दी गई। एसओ विकास नाथ ने बताया कि मामले में मृतका की सास पानमती देवी और पति सोनू साहनी को गिरफ्तार किया गया। नवविवाहिता के भाई मंसी बीन निवासी भिसवा खालसा, थाना भोरे, जिला गोपालगंज (बिहार) ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि उसकी बहन चांदमती की शादी 13 मई 2026 को डेहरी गांव निवासी सोनू साहनी के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।भाई ने आरोप लगाया कि शनिवार को उसकी बहन की हत्या कर दी गई। एसओ विकास नाथ ने बताया कि मामले में मृतका की सास पानमती देवी और पति सोनू साहनी को गिरफ्तार किया गया।

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मईल। थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में तीन दिन पहले नवविवाहिता चांदमती पत्नी सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिला था। विवाहिता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर पति और सास को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों जेल भेज दिए गए।