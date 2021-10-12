Deoria News: दो बाइक की टक्कर में तीन लोग घायल

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एक बाइक पर सवार दो घायलों में रोहित (27) पुत्र अरुण निवासी दरौली तथा सत्यम (22) पुत्र दिनेश निवासी सोनवर्षा थाना दरौली और दूसरी बाइक पर कलाम (55) निवासी भटवलिया थाना बनकटा सवार थे। एसओ दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि रोहित तथा सत्यम का इलाज पीएचसी पर तथा कलाम का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। संवाद

बनकटा। रतसिया तिराहे के पास मंगलवार को दो बाइक की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए।