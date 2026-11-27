Deoria News: बस से लखनऊ रवाना हुए अभ्यर्थी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 27 Nov 2026 12:12 AM IST
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देवरिया। जनपद के नवचयनित सहायक लेखाकारों एवं लेखा परीक्षकों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके लिए बृहस्पतिवार सुबह नवचयनित अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट परिसर से बस से लखनऊ के लिए रवाना किया गया।
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 27 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी देवरिया के नेतृत्व में अभ्यर्थी रवाना हुए। संवाद
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इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 27 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी देवरिया के नेतृत्व में अभ्यर्थी रवाना हुए। संवाद
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