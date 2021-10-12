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नवंबर 2025 से नवंबर 2026 के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी के 22 मामले पुलिस के पास पहुंचे। इनमें 16 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। पांच मामलों में अधिकारियों से शिकायत और जांच की जानकारी सामने आई है, जबकि एक मामले में न्यायालय ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि ठगी का शिकार होने वालों में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इसी महीने शहर की भुजौली कॉलोनी में सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर एक लेखपाल समेत कई लोगों से करीब 63 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। वहीं, औराचौरी में जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 50 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा था।केस-163 लाख ले लिए, जमीन नहीं दिलाईसलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसीपार निवासी अभिनंदन चौहान लेखपाल हैं। उन्हें और अन्य लोगों को देवरिया शहर की भुजौली कॉलोनी में कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। आरोप है कि संबंधित लोगों ने प्लॉट दिलाने के नाम पर नकद और ऑनलाइन माध्यम से करीब 63 लाख रुपये ले लिए, लेकिन जमीन नहीं दिलाई। एसपी से शिकायत के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने एक लेखपाल समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामला 11 नवंबर 2026 को सामने आया।केस-2रकम मांगी तो जान से मारने की धमकीरुद्रपुर नगर के गोला वार्ड निवासी कुमार करन निगम को लखनऊ में आवासीय प्लॉट दिलाने का भरोसा दिया गया था। आरोप है कि जमीन दिलाने वाले व्यक्ति ने खुद को लखनऊ नगर निगम से जुड़ा कर्मचारी और पंजीकृत ठेकेदार बताया था। उसकी बातों पर भरोसा कर कुमार करन ने दस लाख रुपये दे दिए, लेकिन प्लॉट नहीं मिला। रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। रुद्रपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मामला पांच अक्तूबर 2026 को सामने आया था।केस-3दो साल बाद भी नहीं कराया बैनामाशहर के कैलाशपुरी निवासी राजेंद्र कुमार जायसवाल ने औराचौरी में जमीन खरीदने के लिए सौदा किया था। इसके एवज में दो अलग-अलग बैंक खातों में 25-25 लाख रुपये भेजे। आरोप है कि दो वर्ष बीतने के बाद भी संबंधित लोगों ने जमीन का बैनामा नहीं कराया और न ही रकम वापस की। सदर कोतवाली पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामला 21 अगस्त 2026 को सामने आया।...बॉक्सजमीन खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यानशहर और आसपास के इलाकों में जमीन खरीदते समय उसकी कीमत और लोकेशन के साथ मालिकाना हक की भी जांच करनी चाहिए। कई बार जमीन का सौदा करने वाले व्यक्ति के पास उसे बेचने का अधिकार ही नहीं होता। ऐसे में रकम देने के बाद खरीदार विवाद में फंस जाता है। जमीन पर बैंक का कर्ज, न्यायालय की रोक और राजस्व अभिलेखों में दर्ज मालिक के नाम की जानकारी लेना भी जरूरी है। बैनामा कराने से पहले दस्तावेजों की जांच कराएं। इसके बाद खारिज-दाखिल की प्रक्रिया पूरी कराने के साथ मौके पर जमीन का कब्जा लेना भी सुनिश्चित करें।...कोटजमीनों की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी गंभीर विषय है। इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।राजेश चतुर्वेदी, सीओ सिटी...0 उप निबंधक देवरिया अजय कुमार सिंह ने बताया कि अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध से पहले क्रेता (खरीदार) को विक्रेता (बिक्रीकर्ता) के स्वामित्व और अधिकारों की पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।0 कृषि भूमि के लिए खसरा और खतौनी की नकल जरूरी है। इसके साथ राजस्व नक्शे की प्रति और संबंधित संपत्ति और भवन का फोटो जरूरी होता है। ऐसे में क्रेता को तहसील से खसरा-खतौनी की नकल जरूर ले लेनी चाहिए।0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की खरीदारी के लिए डीएम द्वारा जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है, इसलिए क्रेता को इसका ध्यान रखते हुए ही अभिलेख तैयार करना चाहिए।