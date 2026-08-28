Deoria News: पुलिस को राखी बांध छात्राओं ने लिया सुरक्षा का भरोसा

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रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी। छात्राओं ने पुलिसकर्मियों के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और बेटियों के बीच स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के रिश्ते को मजबूत करना रहा। पुलिसकर्मियों ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस हमेशा संवेदनशील और तत्पर रहेगी। छात्राओं ने कहा कि पुलिसकर्मी परिवार से दूर रहकर त्योहारों पर भी ड्यूटी करते हैं और समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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देवरिया। रक्षाबंधन पर जिले में पुलिस और बेटियों के बीच विश्वास और सुरक्षा का रिश्ता मजबूत करने के लिए ‘राखी विद खाकी’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिजर्व पुलिस लाइंस के साथ ही जिले के विभिन्न थानों में स्कूली छात्राओं और बच्चों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कलाई पर राखी बांधी। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहने का भरोसा दिया।