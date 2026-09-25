Deoria News: भेदभाव के विरोध में बैंककर्मियों का धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 25 Sep 2026 12:48 AM IST
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देवरिया। युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बृहस्पतिवार को पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा परिसर में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने तथा पीएलआई में भेदभाव समाप्त करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर सरकार की ओर से अपेक्षित पहल नहीं किए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के माध्यम से एक बार फिर सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी जाएंगी।
इस दौरान प्रसाद, सुजीत कुमार चतुर्वेदी, कुलदीप शाह, सौरभ दास, अरुण सिंह, रत्नाकर मणि, मनोज तिवारी, प्रवीण शुक्ला, दीपलता, अर्पिता और अर्चना सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने तथा पीएलआई में भेदभाव समाप्त करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर सरकार की ओर से अपेक्षित पहल नहीं किए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के माध्यम से एक बार फिर सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी जाएंगी।
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इस दौरान प्रसाद, सुजीत कुमार चतुर्वेदी, कुलदीप शाह, सौरभ दास, अरुण सिंह, रत्नाकर मणि, मनोज तिवारी, प्रवीण शुक्ला, दीपलता, अर्पिता और अर्चना सहित बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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