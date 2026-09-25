Deoria News: 146 एनसीसी कैडेट्स ने नदावर घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान

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अभियान का आयोजन 52 यूपी बटालियन एनसीसी देवरिया के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुलदीप राज के निर्देशन में किया गया। सेकंड एनसीसी ऑफिसर ओम नारायण तिवारी के नेतृत्व में कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। एसोसिएट एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट दिवाकर मिश्रा के संचालन में कैडेट्स ने नदी-घाट की स्वच्छता, स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता की शपथ ली। विज्ञापन

अभियान में विनायक त्रिपाठी, श्वेता यादव, रितिश कुमार, इंद्रलेश कुमार, पलक गोंड, निशा गुप्ता, रेशम गुप्ता, हरिओम यादव, सुमित तिवारी समेत सीनियर एवं जूनियर डिवीजन के कैडेट्स ने सहयोग किया। इस दौरान बटालियन के सूबेदार संजय थापा और हवलदार विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।ह अभियान का आयोजन 52 यूपी बटालियन एनसीसी देवरिया के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुलदीप राज के निर्देशन में किया गया। सेकंड एनसीसी ऑफिसर ओम नारायण तिवारी के नेतृत्व में कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। एसोसिएट एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट दिवाकर मिश्रा के संचालन में कैडेट्स ने नदी-घाट की स्वच्छता, स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता की शपथ ली।अभियान में विनायक त्रिपाठी, श्वेता यादव, रितिश कुमार, इंद्रलेश कुमार, पलक गोंड, निशा गुप्ता, रेशम गुप्ता, हरिओम यादव, सुमित तिवारी समेत सीनियर एवं जूनियर डिवीजन के कैडेट्स ने सहयोग किया। इस दौरान बटालियन के सूबेदार संजय थापा और हवलदार विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।ह

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देवरिया। छोटी गंडक नदी के नदावर घाट पर बृहस्पतिवार को बापू महाविद्यालय इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान चलाया। कैडेट्स ने झाड़ू और डस्टबिन लेकर घाट परिसर में फैले प्लास्टिक-कचरे और गंदगी की सफाई की तथा कचरे को नष्ट किया। अभियान के दौरान कैडेट्स ने लोगों को नदी, स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया।