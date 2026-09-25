Deoria News: ओमान में जहाज का मलबा सिर से टकराने से गई सूरज की जान

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बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले के बाद जहाज पर सवार चालक दल के सभी 20 सदस्य पानी में कूद गए। जहाज से निकला मलबा सूरज के सिर से टकरा गया। संवाद

गौरी बाजार (देवरिया)। ओमान के पूर्वी तट पर मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले में जान गंवाने वाला सूरज यादव देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम करमा जीतपुर गांव का रहने वाला था। 20 वर्षीय सूरज 19 अगस्त को ओमान गया था।