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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि समारोह के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विभागीय कार्यों में संजय कुमार रेड्डी के योगदान की सराहना की गई। एसपी ने उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। संवाद

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देवरिया। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी का कौशाम्बी जिले में तबादला होने पर शुक्रवार को पुलिस लाइंस में विदाई समारोह आयोजित किया गया। एसपी अभिजित आर शंकर ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की।