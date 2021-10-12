Deoria News: जिस ट्रांसफाॅर्मर ने छीनी बेटे की जिंदगी, उसे हटाने के लिए रुपये की मांग

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आरोप है कि ट्रांसफाॅर्मर को दूसरी जगह लगवाने के लिए बिजली निगम पीड़ित पक्ष से ही आठ लाख रुपये मांग रहा है।सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के उरदौली गांव निवासी यशवंत कन्नौजिया ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनके घर के ठीक सामने दो खंभे लगे हैं और उन पर ट्रांसफाॅर्मर स्थापित है।जनवरी 2021 में उनका नौ वर्षीय बेटा पीयूष दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान 11 हजार वोल्ट का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।यशवंत का कहना है कि बेटे की मौत के बाद उन्होंने कई बार बिजली निगम के अफसरों से खंभे और ट्रांसफाॅर्मर को हटवाने की मांग की मगर सुनवाई नहीं हुई।अब नवलपुर-सिकंदरपुर हाईवे निर्माण के लिए खंभे और ट्रांसफाॅर्मर को उनके घर के और करीब लगाया जा रहा है। ट्रांसफाॅर्मर में आए दिन शॉर्ट सर्किट होता रहता है। इससे परिवार के लोग भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। पीड़ित का कहना है कि यदि ट्रांसफाॅर्मर को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया तो भविष्य में फिर कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पीड़ित यशवंत क्षेत्रीय विधायक एवं राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से भी मिल चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।