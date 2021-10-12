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अस्पताल संचालक डॉ. अमित शर्मा के आयुर्वेद चिकित्सक होने और स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल का पंजीकरण नहीं मिलने के बाद एसीएमओ ने कार्रवाई के लिए आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है। उधर मृतक की पत्नी के शिकायती पत्र पर सदर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।बघौचघाट थाना क्षेत्र के रामपुर खास महुआबारी निवासी मोहम्मद हुसैन खान (35) दुबई में काम करते थे।हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए तीन नवंबर को घर लौटे थे। 19 नवंबर को वह अपनी बहन के साथ कसया रोड स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। दोपहर करीब 1:30 बजे ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मौत की जानकारी छिपाकर गोरखपुर रेफर करने के नाम पर एंबुलेंस में घंटों घुमाया।परिजन के हंगामे के बाद बृहस्पतिवार की देर रात स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची। जांच में अस्पताल का पंजीकरण नहीं मिला। अस्पताल संचालक आयुर्वेद चिकित्सक पाए गए। इसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया। अब जांच में यह स्पष्ट किया जाना है कि ऑपरेशन किसने किया, उसके पास सर्जरी की क्या योग्यता थी और अस्पताल में ऑपरेशन की अनुमति थी या नहीं। ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेज और उपचार की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में रहेंगे।एसीएमओ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण नहीं मिला है। संचालक आयुर्वेद चिकित्सक हैं। अस्पताल को सील किया जा चुका है। चिकित्सक पर कार्रवाई के लिए आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।वहीं सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय ने बताया कि मृतक की पत्नी की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर जांच की जा रही है।