Deoria News: पेड़ गिरने से दो घंटे बाधित रहा भटनी-भरथुआ मार्ग

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दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं। साहोपार गांव के पास पेड़ गिरने से भटनी-भरथुआ मार्ग के साथ ही खुखुंदू की ओर जाने वाले मार्ग पर भी आवागमन प्रभावित रहा। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने पेड़ हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका।इसके अलावा भटनी-भिंगारी बाजार, भटनी-भाटपाररानी, भटनी-बैकुण्ठपुर और भटनी-बलुआ अफगान मार्ग पर भी पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी ने बताया कि बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने की शिकायत मिली थी। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ हटवाकर आवागमन बहाल कराया।