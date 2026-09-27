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Deoria News: पेड़ गिरने से दो घंटे बाधित रहा भटनी-भरथुआ मार्ग

Sun, 27 Sep 2026 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 27 Sep 2026 12:40 AM IST
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Bhatni-Bharthua road blocked for two hours due to a fallen tree.
भटनी के फतेहपुर गांव में सड़क पर गिरा पेड़। 
भटनी। क्षेत्र के साहोपार गांव के पास शुक्रवार सुबह सड़क पर पेड़ गिरने से भटनी-भरथुआ और भटनी-रजवल-खुखुंदू मार्ग करीब दो घंटे तक बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। स्थानीय लोगों के प्रयास से पेड़ हटाकर आवागमन बहाल कराया गया।
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दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं। साहोपार गांव के पास पेड़ गिरने से भटनी-भरथुआ मार्ग के साथ ही खुखुंदू की ओर जाने वाले मार्ग पर भी आवागमन प्रभावित रहा। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने पेड़ हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका।
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इसके अलावा भटनी-भिंगारी बाजार, भटनी-भाटपाररानी, भटनी-बैकुण्ठपुर और भटनी-बलुआ अफगान मार्ग पर भी पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी ने बताया कि बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने की शिकायत मिली थी। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ हटवाकर आवागमन बहाल कराया।
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