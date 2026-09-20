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Deoria News: बरनवाल महिला समिति ने धूमधाम से मनाया तीज उत्सव

Sun, 20 Sep 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 20 Sep 2026 12:26 AM IST
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Barnwal Women's Committee celebrated the Teej festival with great enthusiasm.
बरनवाल महिला समिति ने धूमधाम से मनाया तीज उत्सव।
देवरिया। बरनवाल महिला समिति ने शनिवार को हनुमान मंदिर के पास एक उत्सवस्थली में देर शाम तीज उत्सव का आयोजन किया।
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कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष अनामिका बरनवाल और अन्य पदाधिकारियों ने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की आरती, दीप प्रज्ज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इसके बाद समिति की महिला सदस्यों ने मनमोहक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

इस दौरान विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
कार्यक्रम का संचालन शिखा बरनवाल ने किया। इस अवसर पर मंत्री प्रीति बरनवाल, कोषाध्यक्ष अमृता बरनवाल, प्रतिमा बरनवाल, रूपाली बरनवाल, अमिता, लक्ष्मी, कंचन, विद्यावती, दिव्या, गरिमा (रोली), इन्दू, गरिमा, मंजू, पुष्पा, रुचि, सुप्रिया आदि उपस्थित रहीं।
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