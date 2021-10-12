Deoria News: बाइक एजेंसी के सेल्स मैनेजर पर हमला

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अमरजीत के अनुसार, वह एजेंसी में काम कर रहे थे। इसी दौरान करीब 10 लोग हॉकी, डंडे और हथियार लेकर अंदर घुस आए। एक व्यक्ति ने हॉकी से हमला किया, जिसके बाद अन्य लोगों ने भी मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी कराई जा रही है। संवाद

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रामपुर बुजुर्ग। रामपुर स्थित बाइक एजेंसी में बुधवार की शाम करीब 10 लोगों ने घुसकर सेल्स मैनेजर पर लाठी-डंडे और हॉकी से हमला कर दिया। हमले में घायल महुआडीह थाना क्षेत्र निवासी अमरजीत यादव ने एजेंसी के कमरे में छिपकर जान बचाई। पीड़ित ने बनकटा पुलिस को तहरीर देकर चार लोगों को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।