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किशोरी की मां ने बृहस्पतिवार को पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर एसओ दिनेश कुमार मौर्य ने पुलिस टीम के साथ इंदरवा मोड़ के पास से आरोपी अभिनंदन कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद विज्ञापन

. किशोरी की मां ने बृहस्पतिवार को पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर एसओ दिनेश कुमार मौर्य ने पुलिस टीम के साथ इंदरवा मोड़ के पास से आरोपी अभिनंदन कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद

बनकटा। क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास किशोरी भी थी। पुलिस ने किशोरी को उसकी मां को सौंप दिया।